”Glad att de hittade vad som var fel”

Coronapandemin har de senaste veckorna slagit hårt mot lagen i Hockeyettan södra, och totalt åtta av de tolv lagen har eller har haft paus i sin verksamhet. Senast i raden är Halmstad Hammers som under onsdagskvällen meddelade att de fått in sjukdomen i sitt lag och till en början ställer in sina matcher i morgon torsdag och på söndag.