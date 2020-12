Loshult hembygdsförening kammade hem kulturpris

Området kring busslinje 536 mellan Osby och Hässleholm, via bland annat Hästveda och Ballingslöv, agerar försökskanin i ett nytt pilotprojekt inom skånsk kollektivtrafik. Pilotprojektet, kallat plusresa, ska dra igång senast den första april nästa år och under projekttiden kommer linje 536 att läggas på is.