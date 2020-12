Distansundervisning ska begränsa smitta

Hyresgästföreningen menar att coronapandemin har fått stora effekter på hela omvärldsekonomin, så även Sveriges ekonomi. Arbetslösheten har stigit snabbt och väntas fortsätta stiga uppemot 10 procent innan den vänder nedåt. Svensk BNP kommer att falla rejält under 2020, inflationen är dämpad och lågränteläget kommer att bestå under många år framöver. Trots detta vill Göingehem AB höja hyrorna med 2,8 procent under 2021. Hyresgästföreningen anser att årets förhandlingsrunda måste fokusera på hyresgästerna och deras situation till följd av coronapandemin.