Inget nytt i äldrevården

Revisionskonsultfirman visar bland annat på att ekonomibedömningen är under all kritik. ”Det är anmärkningsvärt att lånebehovet bedömdes till 46 miljoner kronor för att sedan sluta på en halv miljard.” skriver firman i sin rapport. Det är alltför snälla ord, det är oerhört inkompetent att kostnaderna ökat tio gånger. EY ifrågasätter att kommunen valde att ge sig in i projektet eftersom det ligger långt ifrån kommunens kärnverksamhet. Det kan vara en sanning med modifikation; en kommun måste kunna ta ansvar för att infrastruktur når kommuninvånarna. Eftersom privata företag inte byggt ut fiber i tillräckligt stor omfattning är det snarast bra att kommunen försökte råda bot på det. För en landsbygdskommun är det extra viktigt att alla hushåll som vill kan få fiberanslutning.