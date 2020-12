Lastbilsrattfull får böta

En vit grind i en grön häck hälsar de yngsta besökarna välkomna till en trädgård fylld med böcker. Under en stor ek står en soffa som gjord att krypa upp i för att läsa, på golvet ligger kuddar och på en vägg har vilda djur tagit plats. På avdelningen för de lite äldre hänger röda blommor i taket och lyser upp tillvaron på fler sätt en ett. Under dem finns nya sköna läsplatser och över hela avdelningen vilar ett lugn som inte enbart beror på att biblioteket just nu är stängt för besökare.