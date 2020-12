Volkswagen vill byta namn på industriområde

Antalet nyinskrivna arbetslösa i USA ökade för andra veckan i rad under föregående vecka och mer än väntat. Under förra veckan ökade antalet nyinskrivna med 885 000, enligt USA:s arbetsmarknadsdepartement. Det är 23 000 fler än under den föregående veckan då det var 862 000 nyinskriva, enligt en uppreviderad siffra.