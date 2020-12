Johan Rheborg blir Agatha Christie-detektiv

1. "I may destroy you" (HBO Nordic). Nyskapande och överraskande om ett sexuellt övergrepp, av och med geniförklarade manusförfattaren Michaela Coel.

8. "I'll be gone in the dark" (HBO Nordic). En fascinerande inblick i jakten på "The Golden state killer". Men också ett porträtt av författaren Michelle McNamara, som blev besatt av fallet.