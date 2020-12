Trolltider

För den som inte lockas av att hata och hota folk på internet hamnar slutsatsen i att trollen har dåligt omdöme och brister i intellektuell skärpa just eftersom man inte förstår den svårbegripliga förstörelselustan i att hata istället för att börja med surdeg eller löpning för att ge mening åt fritiden. ”Jag rycktes med” har Zafar sagt som delförklaring. Rycktes med av vad då? Det faller som förklaring på att de flesta inte kan begripa hur man kan ryckas med av något så destruktivt. Man skapar som troll ett tvivel kring mognad och integritet, där en arbetsgivare kan fråga sig vilka andra olämpliga verksamheter man ägnar sig åt. ”Trollning” har normaliserats så tillvida att trollkommentarer numera ofta skrivs öppet, under personens riktiga namn. Det ses av någon anledning inte som lika socialt oacceptabelt att be sig illa på internet längre.