Notiser Hem v 51

...miljoner dollar. Så mycket kostade det att förvärva den tidigare "Sex and the city"-stjärnan Sarah Jessica Parkers fashionabla hem i charmiga West Village i New York. Det skriver Architectural Digest. Manhattanhuset byggdes redan 1864 och skådespelarens bostad består bland annat av sex sovrum, sju badrum, en formell matsal, kök i marmor, en stor eldstad och en privat trädgård. Parker och hennes make Matthew Broderick ska inte flytta särskilt långt bort, men däremot bo dubbelt så stort. Paret har nämligen köpt två hus i samma grannskap och de båda husen håller nu på att byggas ihop.