Att vara den gamle kamreren på julafton

Min favorit bland julskivor är Phil Spectors ”A Christmas gift for you” från 1963 där Darlene Love, Ronettes, Crystals och Bob B Soxx And The Blue Jeans framför kända amerikanska julsånger färgade av demonproducentens karaktäristiska Wall of sound. Men det är inte Spector jag ska skriva om i dag utan jag har plockat fram en svensk julskiva ur min skivhylla. Plattan är ”Glitter, glögg & rock’n’roll!” vilken kom ut till julen 1979. På skivan kan man höra då etablerade artister som Ulf Lundell, Monica Forsberg, Lalla Hansson och Björn Skifs men också på den tiden nya namn som Niklas Strömstedt, Gyllene Tider samt Extra med Anne-Lie Rydé vid sångmicken.