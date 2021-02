Nya ägare tar nya tag på camping

Från och med måndagen den 1 februari har Östra Göinge kommun en ny postadress för all inkommande post. Anledningen till att kommunen inte längre nyttjar besöksdressen Storgatan 4 i Broby är att Postnord påbörjar utdelning varannan dag. Genom att använda en boxadress till all post hoppas kommunen säkerställa utdelning till verksamheterna varje vardag, meddelar man via sin hemsida. Den nya adressen är således: Östra Göinge kommun, Box 66, 289 03 Broby.