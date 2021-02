Antal covidfall minskar fortsatt

Under förra veckan, vecka fyra, konstaterades 24 nya fall i Osby kommun vilket kan jämföras med 38 nya fall veckan innan. Det motsvarar 181 fall per 100 000 invånare och Skånesnittet ligger på 298 nya fall per 100 000 invånare. Totalt har 650 fall konstaterats i Osby sedan räkningen startade.