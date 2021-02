Körde iväg med pumphandtag

En man i 25-årsåldern, bosatt i en ort i Hässleholms kommun, häktades under onsdagen för två fall av misshandel. Misshandeln ska ha ägt rum på en adress i Hässleholm, dels under förmiddagen eller tidig eftermiddag den 30 december, dels under natten mot måndagen. Mannen greps senare under samma natt.