Är det här världens minsta reptil?

Abramovich berättar bland annat om hur vatten från en läcka sipprade in i hennes lägenhet flera våningar ner och orsakade skador för motsvarande över 4 miljoner kronor. Enligt henne är stämningen i huset dålig, eftersom de boende har splittrats i fraktioner som vill ta sig an husproblemen på olika vis, inklusive att blanda in sina advokater.