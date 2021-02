Då ska man se upp med omprövning av uppskov

På grund av det allmänt låga ränteläget har det de senaste åren varit ekonomiskt gynnsamt att betala in skatten direkt för dem som kunnat. Men när uppskovsräntan försvinner förändras läget. För dem som sålt en bostad med vinst under åren 2015 till 2019, och skattat för den, kan det därför finnas anledning att ompröva tidigare deklarationer och begära uppskov i efterhand. Även de som återfört ett tidigare uppskov för beskattning under perioden kan begära omprövning.