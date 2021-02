Käll: ”Då är det omöjligt att vinna”

Den 20-årige högernian Albin Broman har lånats in till VHK från Ystads IF, där han är tredjeman på positionen. Han har tränat fullt med YIF:s A-lag, men tidigare den här säsongen tillhört Ystads IF HF U som spelar i division ett. Eftersom den serien ligger nere på grund av pandemin är Broman nu tillfälligt i Vinslöv för att få speltid i allsvenskan.