Olly Alexander rörd efter ökad hiv-testning

En månad efter att "It's a sin", tv-serien om 1980-talets aidsepidemi i London, hade premiär på HBO har antalet aidstester ökat i Storbritannien, skriver NME. Den brittiske popsångaren Olly Alexander, som spelar Richie i serien, har också via sociala medier, uppmanat folk att just testa sig samtidigt som han lyft fram den enorma utveckling av läkemedel mot aids som skett sedan 1980-talet.