Ung man utdragen ur bil och misshandlad

I grundskolan har 352 anmälningar kommit in hittills under 2021, jämfört med 52 för hela 2020. I livsmedelshandeln har anmälningarna ökat från 1 under 2020 till 62 hittills i år. Även exempelvis Systembolaget och apotek ökar, och polisen, som totalt rapporterade 41 tillbud i fjol, har hittills i år redan anmält 40.