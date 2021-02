Ingen hållbar chef

Inga socialdemokratiska statsråd berördes när Stefan Löfven flyttade runt bland ministrarna under fredagen. Att klimat- och miljöministerrollen går över från Miljöpartiets förra språkrör Isabella Lövin till nuvarande språkröret Per Bolund gör förmodligen ingen större skillnad för klimatarbetet. Bolund är, liksom Isabella Lövin var, en strävsam och respekterad person som haft svårt att synas i debatten. Att posten som klimatminister inte påverkar opinionen för MP under en mandatperiod där många svenskar ser klimatfrågan som den viktigaste är ett problem för partiet, men för regeringsarbetet blir det sannolikt ingen drastisk förändring att Bolund tar över. Han är ett tryggt val.