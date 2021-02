Med vanligheten och vänligheten i centrum

Vanligheten (utan prickar över a) är central i all bra skräck i Stephen King-andan. Det övernaturliga måste ha något att studsa mot, något för oss betraktare att knyta an till. Det är något Ajvide Lindqvist greppar till fullo – och har så gjort ända sedan debuten med Låt den rätte komma in för 17 år sedan. Här får vanligheten breda ut sig. Siw jobbar på Ica. Hennes fritid går åt till att jaga Pokémons, ta hand om dottern och hänga med kompisen Anna som kommer från en svårartat kriminell familj – de fruktade Olofssons – men som själv jobbar inom vården. Max började förvisso på Handels efter gymnasiet men någonting hände och nu delar han ut tidningar och klipper gräs när han inte spelar Pokémon Go eller tv-spel med Johan, hans kompis som jobbar i bowlinghall och skriver hatiska inlägg på nätets skuggsida.