Oklart skadeläge för skjuten i Luleå

De tre åtalade, två män och en kvinna, upptäcktes under teoridelen av körkortsprovet vid olika provtillfällen i fjol. Trafikverkets anställda fattade misstankar när de upptäckte en sladd som gick över ryggen på en av deltagarna. Via kameran i kläderna kunde en okänd medhjälpare på utsidan se frågorna och sedan ge de rätta svaren till provskrivaren via en hörsnäcka.