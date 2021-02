Tarjei Bø får inte köra mixedstafetten

Underhållning: Popstjärnan The Weeknd står i år för halvtidsunderhållningen, en av höjdpunkterna under Super Bowl. På grund av pandemin är det dock föga troligt att hundratals fans kommer att tillåtas dansa framför scenen, som var varit fallet tidigare år. Enligt Washington Post har The Weeknd lovat spendera sju miljoner dollar av sina egna pengar för att förbättra upplevelsen för alla som sitter och kollar hemma i tv-soffan.