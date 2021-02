Ungdomsböcker feb 2021

Det finns en sak som får Kaja att hålla modet uppe, hennes blå ryggsäck, i den har hon några foton bland annat av morfar som bor i New York. På senhösten 1944 lastas människor från ghettot på ett tåg med destination Ravensbrück. Vid ankomsten ljuger Kaja om sin ålder, hon säger 16 fast att hon bara är nio för att öka sina chanser att få jobba. Våren 1945, tågtransport igen, nu till Bergen-Belsen. Det är där hon får uppleva krigsslutet och befrielsen. Brittiska soldater kommer in i lägret och hon får hjälp av en rabbin att telegrafera till New York. Osannolikt nog visar det sig att även mamma Golda har överlevt. Det dröjer till februari 1946 innan de träffas, Kaja har då varit i Sverige sedan försommaren 1945. Tillsammans söker de visum till USA och lyckas komma med första transatlantiska passagerarbåten efter kriget. Men det är inte lätt att anpassa sig till det nya livet, morfar har ny familj, mamma Golda finner sig inte tillrätta, hon som var juristutbildad i Polen, får nu bara fabriksarbete och Kaja själv inser att hon blivit bestulen på sin barndom. Men hon lyckas väl i sitt nya land, trots att hon aldrig gått i skola innan hon kom till USA blir hon professor i antropologi vid University of North Carolina.