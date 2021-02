Är blockpolitiken på väg till graven?

Att den svenska politiken är under omdaning är de flesta medvetna om vid det här laget. Socialdemokraterna tappade för länge sen sin dominerande position även om företrädarna ännu inte verkar ha tagit in den informationen fullt ut. Alliansen förefaller vara ett minne blott och ett nytt konservativt block håller på att växa fram. Frågan är om partiet som just nu mest är på fallrepet, Liberalerna, kommer att hjälpa till med det.