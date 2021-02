Grupp hotade pojke om våld

Mannen hade under många år arbetat i socialtjänsten i Osby. Under 2005 togs ett beslut som gjorde att kvinnan blev av med vårdnaden om sitt barn. 14 år efter beslutet har den dömda kvinnan vid flera tillfällen velat hämnas på mannen. Vid ett tillfälle slängde hon under en tågresa en sönderriven tidning på mannen och frågade om han kom ihåg henne. En månad senare följde hon efter mannen som sökte skydd i en butik där han också konfronterade kvinnan som då tog upp beslutet han hade tagit 14 år tidigare. Han valde att inte polisanmäla någon av dessa händelser. Ytterligare en månad senare satte sig kvinnan mitt emot mannen under den aktuella tågresan med kaffeincidenten. När tåget från Osby anlände till Hässleholm hällde kvinnan en kopp ljummet kaffe över mannens skjorta utan att yttra ett ord. Själv har kvinnan förnekat brott, men medgivit de faktiska omständigheterna. Kvinnan dömdes nu till 40 dagsböter gånger 50 kronor för ofredande och ska betala ett skadestånd på 2 999 kronor.