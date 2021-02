Waller-Bridge och Glover gör serie ihop

Filmbolag har under pandemin fortsatt att antingen skjuta upp filmpremiärer eller att låta dem få premiär på olika strömningstjänster – som till exempel Eddie Murphys och Arsenio Halls "En prins i New York 2" och Aaron Sorkins "The trial of the Chicago 7". Disney flyttade också premiären av "Mulan" till sin strömningstjänst Disney Plus.