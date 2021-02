Café Haack flyttar till Knislinge

Torsdagens siffror visar att förra veckan, vecka fem, konstaterades 20 fall i Osby och 14 fall i Östra Göinge. Det motsvarar 151 nya fall per 100 000 invånare i Osby och 93 nya fall per 100 000 i Östra Göinge – tredje lägst respektive lägst i Skåne. För hela regionen ligger siffran på 249 nya fall per 100 000 invånare under vecka fem.