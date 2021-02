Men det var inte poplistorna som gruppmedlemmarna John Phillips, Cass Elliot (senare Mama Cass), Denny Doherty och Michelle Phillips hade i tankarna under den första delen av 1960-talet. De var samtliga med i olika folkmusikgrupper på den amerikanska ostkusten. 1965 föddes Mamas & Papas med medlemmar från de bägge grupperna New Journeymen och Mugwumps. Den nybildade konstellationen bestämde sig för att söka lyckan västerut och skivdebuterade med att köra på en LP-inspelning med Barry McGuire som just hade haft en USA-etta med ”Eve of destruction”. En av låtarna var ”California dreamin” som var skriven av det gifta paret John och Michelle Phillips. De återanvände musikbakgrunden, raderade McGuire’s röst och la på sina egna röster och vips hade de sin första hit som i januari 1966 nådde en fjärdeplats på USA-listan.