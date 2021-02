Larmades till storbråk i Glimåkra

Under december och januari har Ögrabs återvinningscentral i Kattarp haft extraöppet på grund av pandemin. Nu meddelas att de kommer fortsätta att ha öppet vissa söndagar i vår som ett led i att försöka minska besökstrycket under lördagarna. Således kommer det, klockan 9-14, att vara öppet i Kattarp följande söndagar: 14 mars, 28 mars, 11 april, 25 april, 16 maj, 30 maj och 13 juni. Bolaget meddelar även att övriga öppettider ej kommer att påverkas och uppmanar fortsatt de besökare som kan att försöka planera in sina besök till vardagar.