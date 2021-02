Skåne

Totalt 198 personer vårdas nu på skånska sjukhus med anledning av sjukdomen, varav 36 på Iva. Som mest har 65 personer vårdats på Iva i Skåne.

217 nya fall av covid-19 hade rapporterats in till region Skåne när de senaste dygnssiffrorna publicerades på måndagen. Under större delen av förra veckan var antalet nya fall per dygn över 500.