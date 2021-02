Swedbank öppen för att klämma åt ex-vd

Annars var den extra bolagsstämmans enda ärende att trycka på utdelningsknappen. Som väntat klubbade ägarna igenom utdelningsförslaget på 4:35 kronor per aktie, närmare 4,9 miljarder kronor, pengar intjänade under 2019, men som ställdes in mitt i brinnande coronakris våren 2020.