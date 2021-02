Läsarens egen bild

Carman Licciardello gick sedan sitt debutalbum 1980, bara under namnet Carman. Han skrev sånger om sin kristna tro och blev ett stort namn inom Contemporary Christian music. Första hit-låten kom med Sunday’s on the way (1984) och han hamnade i topp på listorna med The Champion (1986). Bland några av hans låtar kan nämnas Jesus in the light och Lord of all.