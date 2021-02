Så beskär du ditt äppelträd

Bayerns andra elbil byggs i Kina och framtoningen är konventionell. Den bygger som namnet antyder på den befintliga mellansuven X3. Visuellt är det enbart de blå detaljerna och den plastiga grillen som avslöjar att detta är en batteridriven variant. Man har ersatt förbränningsmotorn med elmotor och batterier, vilket förklarar det väldiga tomrummet under motorhuven. Synd att man inte har använt det till ett förvaringsutrymme, så kallad frunk (trunk in the front).