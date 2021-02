Asllani: Livsfarligt om man pushar för tidigt

– För egen del var det magiskt att göra ett hattrick så snabbt. Det var väl tredje i världshistorien och det snabbaste i damfotbollens historia. På det sättet är det en ganska bra 'achievement', så att säga. Det var några magiska minuter men sen bröt jag ju näsan och fick hjärnskakning... Det är lite 'the story of my life', höll jag på att säga. Man går in i situationer och det är som ett litet krig, säger 31-åringen i eftermiddagssolen på Malta.