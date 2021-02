Köket kan berätta om vår historia

Solen har just sjunkit under horisonten och färgar himlen ovan berget brandgul. Men i backen har stråkastarna tänts, så åkningen fortsätter för fullt. Som vid hoppkudden Big air bag landing, där en brädåkande tonårskille far ut över toppen på det uppbyggda hoppet, gör en stor volt i luften och landar med ett brak på kudden.