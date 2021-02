Nytt spel på börsen — köp en påse pengar

Spac kan likställas med det riskkapitalisterna sysslar med — samla in pengar från större investerare för att sedan, när fonden är fylld, köpa bolag, med den skillnad att nu kan även småsparare släppas in i ett tidigt skede och eventuellt skörda frukterna på ett tidigare stadium. De stora pengarna lär spacens investeringsrådgivare dock fortsatt dra in. Och Adam Kostyál är övertygad om att de stora investerarna fortsatt kommer att vara olika institutionella ägare.