Boktips: Värsta vänner

Som artist fick han alltid vänta på att producenterna hade tid. Nu kan han själv sköta ”proddandet” i egen studio och skriva även för andra artister. Senaste året har han bland annat gett ut en singel med Jill Johnson, skrivit låten "Where do we go" som John Holiday sjöng i finalen av amerikanska tv-tävlingen ”The voice”, och släppt sin första solosingel på ett tag, ”Pretty”. Han har också samarbetat med Megan Thee Stallion, Sandro Cavazza och Estraden.