Daft Punk lägger ner – efter 28 år

Den franska duon är mest känd för låtar som "Around the world", "One more time" och "Harder, better, faster, stronger". Hitlåten "Get lucky" från 2013 års "Random access memory" såldes i miljontals exemplar över hela världen och gav duon och de båda gästartisterna Nile Rodgers och Pharrell Williams två priser på Grammygalan.