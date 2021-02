Isfiske inför vinterns sista suck

Torsdagens siffror på kommunnivå visar att det förra veckan, vecka sex, konstaterades 15 nya fall i Osby kommun. Siffrorna har stadigt sjunkit den senaste månaden då det konstaterats 38, 24, 20 respektive 15 smittade. Totalt har 685 personer i Osby kommun konstaterats smittade sedan siffrorna började samlas in. 15 nya fall motsvarar 113 fall per 100 000 invånare; att jämföra med förra veckans Skånesnitt på 229 nya fall per 100 000 invånare.