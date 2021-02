Läsarens egen bild

Han bildade trion The Fat Boys 1983 tillsammans med Darren Robinson och Damon Wimbley. De var kända för sin beatboxing och hade flera stora hitlåtar under 1980-talet. Trion spelade in sju album, ”Fat Boys”, ”The Fat Boys are back”, ”Big & beautiful”, ”Crushin'” , ”Coming back hard again”, ”On and Oon” och ”Mack Daddy”.