Ponsiluoma om miljonsuccén: "Betyder mycket"

– Det låter konstigt. Men jag kom till en punkt när jag hade låg energi när jag kom till landslaget då i Algarve, så det blev en välbehövlig paus. Jag hade varit med om mycket under några år. Nu har jag kommit in i en ny miljö och fått träna upp mig under skadan. Jag känner mig inspirerad, glad och jag tror att jag känner att jag kommer hit med lite mer positiv energi.