Sänder gudstjänster digitalt

Svenska kyrkan i Glimåkra-Hjärsås pastorat, Glimåkra missionsförening och Glimåkra folkhögskola gör gemensam sak och har dragit igång ett samarbete. Under sex veckor framöver kommer lika många gudstjänster att sändas digitalt från kyrkor, missionshus och kapell i bygden. Gudstjänsterna, som även har varierande musikinslag, kommer att sändas om onsdagarna fram till påsk via pastoratets hemsida. På onsdag, den 24 februari, är det dags för den första gudstjänsten att sändas från Hjärsås kyrka. Den gudstjänsten leds av komminister Christer Frostensson och kyrkomusiker Kristin Erlansson. Veckan därpå sker sändningen från Glimåkra missionshus med Nils Lavesson. Det blir även en onsdagsgudstjänst från Kräbbleboda kapell och då kommer även klockringningen i den gamla klockstapeln att kunna följas digitalt. Övriga gudstjänster spelas in i kyrkorna Sibbhult och Glimåkra innan det hela avslutas i Glimåkra folkhögskolas kapell.