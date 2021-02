Vargen kommer igen

Trots solens värmande strålar från en molnfri himmel har det varit kallt som attan tills för någon dag sedan. Minus tjugo grader påminner om vinterdagar under andra världskriget, då vita pälsjackor och raggsockar var ett måste. De som i dag går under beteckningen äldre äldre minns hur man huttrade och längtade in i husvärmen, där kaminer väl fyllda med ved och koks tinade upp både kropp och själ. Vilka tankar fyller dagens klimatförespråkare när vår Herre roar sig med sådana här spratt och visar vem som bestämmer.