Få som hotar på nätet fälls

Enligt det åtal som lämnades in mot mannen under måndagen ska han ha lämnat ut uppgifter han kommit över under sina konsultuppdrag på Volvo och Scania till Ryssland. Men att det skulle röra sig om spioneri är något mannen förnekar. I förhören beskriver han hur han vid upprepade tillfällen har träffat den ryske diplomaten – egentligen en rysk underrättelseofficer, enligt Säpo – av ekonomiska skäl.