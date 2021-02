För att bredda sitt utbud satsar därför musiktjänsten bland annat på att lansera olika podcaster. Vid presentationen meddelades att man lanserar en ny sådan med förre presidenten Barack Obama ihop med Bruce Springsteen under namnet “Renegades: Born in the USA”. Totalt åtta program varav två nu redan finns tillgängliga är tänkt att produceras. Dessutom har man tecknat avtal med producenterna bakom "Avengers" liksom en amerikansk sportpodcast.