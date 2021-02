Låg befolkningsökning i Norge

Med i genomsnitt 24 tester på 1 000 personer de senaste sju dagarna ligger Österrike i världstoppen, enligt statistiksajten Our World in Data. Motsvarande siffra för Tyskland är 1,8, för Storbritannien 7,7 och Frankrike 4,7. I Sverige utförs 3 tester per 1 000 personer och i USA 2,8.