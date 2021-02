Poetisk hemkänsla tack vare pandemin

I Borås har det nu stängda Textilmuseet flyttat utställningen "We knit for peace" till sex skyltfönster i stadskärnan för att slippa skjuta upp eller ställa in. Utställningen är ett samarbete med Cirkus Cirkör, Borås Stadsteater och Hemslöjdskonsulenterna, som tillsammans med museet uppmanade allmänheten att skicka de bidrag som nu ställs ut.