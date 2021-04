”Vill utveckla min offensiv”

Efter att ha flyttat fram DM allt eftersom under våren beslutade Skånes Fotbollförbund på fredagen att ställa in allt DM-spel för 2021. På sin hemsida skriver de: ”Skånes Fotbollförbund har hela tiden haft ambitionen att genomföra DM 2021 som planerat. Genom justeringar i tidplanen har vi känt att det varit möjligt att kombinera med seriespelet. Men efter den senaste framflyttningen har många lag dragit sig ur och flera föreningar har hört av sig och förklarat att de känner att det kommer att bli för många matcher att spela under säsongen under rådande omständigheter.”