En sökning som breddar bilden

Synen tar andan ur mig. Den är ingen överraskning. Jag har sett just den här vyn hundratals gånger. Under mina morgonrundor är lönnen alltid målet. I alla fall under den ljusa delen av året. Nu står den där i all sin prakt och sträcker sina grenar mot himlen som skiftar från grått till blått. Långt bort vid skogsbrynet på andra sidan åkern syns solens första strålar som sprider sin glöd mellan trädstammarna.