Kristensson i våldsam krasch under VM

I fredags inleddes rally-VM i Kroatien med Tom Kristensson vid startlinjen. Sjöbergabon började starkt men råkade under lördagen ut för en våldsam krasch. Föraren missbedömde en sväng och bilen for ner i en ravin och in i ett träd. Både Tom och kartläsaren David Arhusiander klarade sig oskadda från kraschen men tvingades bryta tävlingen.